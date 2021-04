Mainz setzt Präsenzunterricht in Schulen aus

Mainz (dpa/lrs) – Die Stadt Mainz schließt wegen der stark steigenden Infektionszahlen von Montag an die Schulen ab Klasse fünf für den Präsenzunterricht. An den Kindertagesstätten werde es nur noch eine Notbetreuung geben, kündigte Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) an. Buchläden, Bau-, Gartenbaumärkte und Blumengeschäfte dürfen nur noch für Einzeltermine öffnen. Bei Friseuren, Fahrschulen und dem außerschulischen Musikunterricht gilt eine Testpflicht. Die Ausgangssperre von 21.00 bis 5.00 Uhr bleibt bestehen. Beim Sport im Freien ist nur noch eine Person oder ein Haushalt erlaubt. Die Maßnahmen gelten zunächst eine Woche lang bis einschließlich Sonntag (25. April). Die Sieben-Tages-Inzidenz – also die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner lag am Donnerstag laut Landesuntersuchungsamt bei 189,7.