Mainz setzt Bundesnotbremse ab Donnerstag aus

Der Alltag kehrt schrittweise in die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt Mainz zurück. Wie es aus dem Rathaus heißt, soll die sogenannte Bundesnotbremse von Donnerstag an ausgesetzt werden, da die Sieben-Tage-Inzidenz seit vergangenem Mittwoch unter dem Grenzwert von 100 liegt. Somit werde unter anderem die Ausgangssperre wieder ausgesetzt. Die Menschen können dann wieder ohne Nennung eines triftigen Grundes auch nach 22.00 Uhr in der Öffentlichkeit unterwegs sein.