Mainz

Mainz sagt Straßenkarneval ab

In Mainz soll es am Fastnachtswochenende (24. -27. Februar) keine „Veranstaltungen mit Straßenfastnachtscharakter“ geben. Darauf haben sich am Donnerstag die Stadt Mainz und der Mainzer Carneval-Verein (MCV) geeinigt. An den Gesprächen haben Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD), Ordnungsdezernentin Manuela Matz (CDU) und MCV-Präsident Reinhard Urban teilgenommen.