Archivierter Artikel vom 01.04.2020, 10:40 Uhr

Mainz

Mainz sagt Sommer-Trainingslager wegen Coronavirus ab

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat ein vorgesehenes Trainingslager im Sommer in den USA wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt. „Wir hatten vor einem halben Jahr die Planungen für ein Trainingslager unserer Profis im Sommer in den USA aufgenommen“, bestätigte Sportchef Rouven Schröder der „Bild“-Zeitung (Mittwochausgabe) die Absage. Mainz habe die Idee des Trainingscamps in Amerika verworfen, „als sich angedeutet hat, dass wir aufgrund der Auswirkungen der Corona-Epidemie mit anderen Themen konfrontiert sein würden“, sagte er. Zuvor hatte bereits Liga-Konkurrent VfL Wolfsburg ein geplantes Trainingslager in den USA abgesagt.