Mainz: Rund 7000 Narren feiern Weiberfastnacht

Ausgelassen und friedlich – so startet Weiberfastnacht in Mainz. Etwa 7000 Narren haben sich bis zum Mittag trotz Regenwetters auf dem Schillerplatz versammelt.

ARCHIV – Eine Gruppe Frauen in Fantasiekostümen feiert ausgelassen zu den Klängen der Musik. Foto: Andreas Arnold/dpa

Mainz (dpa/lrs). In Mainz hat am Donnerstag um 11.11 Uhr der Straßenkarneval begonnen. Trotz des Regenwetters haben sich bis zum Mittag etwa 7000 Menschen versammelt, wie eine Polizeisprecherin sagte. In den vergangenen Jahren seien es bei schönem Wetter im Schnitt 9000 bis 10.000 Feiernde gewesen. Vor Ort herrsche eine ausgelassene und friedliche Stimmung. Gefeiert wird in den kommenden Tagen an insgesamt drei Orten: dem Schillerplatz, dem Marktplatz und dem Liebfrauenplatz. Auf allen Plätzen herrscht Glasverbot.

Die Närrinnen und Narren müssen sich in Rheinland-Pfalz und im Saarland erst einmal weiter auf schlechtes Wetter einstellen: Noch bis Freitagmorgen soll es gebietsweise Dauerregen geben, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte. Anschließend sollen die Schauer aber seltener werden.

Vielerorts startet der Straßenkarneval am Weiberdonnerstag mit der Erstürmung der Rathäuser. Neben Mainz sind auch in weiteren Orten Partys und Umzüge geplant, darunter ein großer Möhnen-Umzug in Mülheim-Kärlich (14.11 Uhr) nördlich von Koblenz. Laut Veranstalter sind dort rund 550 Zugteilnehmer angemeldet.

Prognose des DWD