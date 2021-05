Mainz

Mainz präsentiert sich in neuem Imagefilm

Von den Römern und den Schwellköpp in der Altstadt über das Marktfrühstück und den Rhein bis zum Impfstoffhersteller Biontech: Traditionell, fröhlich und innovativ präsentiert sich die Stadt Mainz in einem neuen Imagefilm. Die letzte Produktion dieser Art sei bereits sieben Jahre her, daher wolle die Landeshauptstadt „einen aktualisierten Einblick“ geben, heißt es in einer Mitteilung vom Mittwoch.