Mainz

Mainz ohne Personalnot gegen Hertha: Szalai-Einsatz offen

Ohne personelle Sorgen geht der FSV Mainz 05 in die Fußball-Bundesligapartie am Dienstag (20.30 Uhr/Sky) gegen Hertha BSC. Fraglich ist allerdings, ob Stürmer Adam Szalai nach einem Autounfall in den Kader zurückkehren kann. „Er hat noch eine Untersuchung beim Arzt. Ich weiß noch nicht, ob er grünes Licht bekommt“, sagte 05-Trainer Bo Svensson am Montag.