Mainz ohne Kapitän Niakhaté bei RB Leipzig

Ohne Kapitän Moussa Niakhaté muss der FSV Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig in die Rückrunde der Fußball-Bundesliga einsteigen. Der französische Abwehrspieler befindet sich nach einem positiven Coronatest seit Dienstag in häuslicher Isolation. „Er ist ein wichtiger Spieler, aber wir müssen das kompensieren“, sagte Trainer Bo Svensson am Freitag. Zugleich bestätigte er, dass kein weiterer Covid-19-Fall im Kader aufgetreten ist.