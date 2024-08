Mainz/Kaiserslautern

Fußball

Mainz ohne Angst nach Stuttgart – FCK empfängt Hertha BSC

Von dpa/lrs

i Fußball, Bundesliga, FSV Mainz 05 - 1. FC Union Berlin, 1. Spieltag, Mewa Arena. Der Mainzer Trainer Bo Henriksen kommt vor Spielbeginn auf den Platz. (zu dpa: «Mainz ohne Angst nach Stuttgart - FCK empfängt Hertha BSC») Foto: Torsten Silz/DPA

Mainz 05 ist am zweiten Bundesliga-Spieltag beim Vizemeister in Stuttgart zu Gast. Eine Liga tiefer kommt es auf dem Betzenberg in Kaiserslautern zum Topspiel.