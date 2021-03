Mainz

Mainz: Neuer Rasen und gute Erinnerung an den SC Freiburg

Am Untergrund soll die Fortsetzung der Aufholjagd beim FSV Mainz 05 nicht scheitern: Auf einem neuen Rasen wird der Abstiegskandidat am Samstag (15.30 Uhr/Sky) den SC Freiburg empfangen. „Wir freuen uns, dass wir einen guten Platz zur Verfügung haben, und jetzt schauen wir mal, wie er das Spiel beeinflusst“, sagte Trainer Bo Svensson vor der Partie des Tabellen-17. am 25. Bundesliga-Spieltags. In der Hinrunde gelang den Mainzern mit dem 3:1 in Freiburg der erste Saisonsieg, damals noch unter Jan-Moritz Lichte.