Mainz

Mainz muss erneut auf Rosenmontagszug verzichten

Zum dritten Mal in sieben Jahren gibt es in Mainz keinen Rosenmontagszug. Nach einer Absage des Umzugs wegen einer Sturmwarnung im Jahr 2016 fiel der „Lindwurm der Fröhlichkeit“ in diesem Jahr wie schon 2021 der Corona-Pandemie zum Opfer.