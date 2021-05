Mainz/Saarbrücken

Mainz lockert Corona-Regeln von Donnerstag an

Mainz (dpa/lrs). Sinkende Corona-Neuinfektionen machen Lockerungen der Corona-Beschränkungen in Mainz von diesem Donnerstag an möglich. Der Handel darf wieder öffnen – unter den gleichen Bedingungen wie Lebensmittelgeschäfte, also ohne Testpflicht und Terminshopping, aber mit medizinischen Masken, Abstand und einer Begrenzung der Kundenzahl. Wie die Stadt Mainz am Dienstag mitteilte, entfällt auch die nächtliche Ausgangssperre von 22.00 bis 5.00 Uhr.