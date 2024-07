Mainz leiht Bayern-Talent Sieb aus

Anzeige

Mainz (dpa/lrs). Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat Armindo Sieb vom FC Bayern München ausgeliehen. Wie die Rheinhessen am Montag mitteilten, wird das 21 Jahre alte Nachwuchstalent die nächsten zwei Jahre das Mainzer Trikot tragen. Im Anschluss verfügt der FSV über eine Kaufoption.

«Armindo Sieb ist ein Angreifer, der unserem Kader durch sein hohes Tempo, seine Dynamik und seine Tiefenläufe noch mehr Optionen gibt», sagte Sportvorstand Christian Heidel. Zudem habe Sieb bewiesen, dass er über verschiedene Positionen in der Offensive innerhalb und außerhalb des Strafraums Torgefahr entwickeln könne. Zuletzt war der Stürmer an die SpVgg Greuther Fürth ausgeliehen.

Sieb selbst möchte in Mainz den Sprung in die Bundesliga schaffen. «Mainz 05 ist der ideale Verein für diesen nächsten Schritt, weil er jungen Spielern sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Außerdem denke ich, dass ich mit meiner Spielweise sehr gut zum dynamischen Mainzer Fußball passe», sagte der U21-Nationalspieler. In München erhielt er zuvor einen neuen Vertrag bis zum 30. Juni 2027.