Frankfurt/Main

Mainz im Trainingslager angekommen

Mainz (dpa/lrs). Der FSV Mainz 05 hat am Dienstag sein Trainingslager in Österreich gestartet. In Bad Häring bereitet sich die Mannschaft von Trainer Bo Svensson bis zum 28. Juli auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga vor. 29 Spieler sind dabei, darunter auch die EM-Rückkehrer Karim Onisiwo, Silvan Widmer, der als Neuzugang vom FC Basel kam, Adam Szalai und Edimilson Fernandes.