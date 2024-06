Mainz im Pokal gegen Wiesbaden – Koblenz empfängt Wolfsburg

In der ersten Runde im DFB-Pokal kommt es für den FSV Mainz 05 zu einem Derby. Koblenz ist gegen Wolfsburg Außenseiter – wie auch Pokalschreck Saarbrücken.

Dortmund (dpa/lrs) – Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Nachbarschaftsduell vom ehemaligen Freiburger Bundesliga-Stürmer Nils Petersen zugelost bekommen. Gegner der 05er ist Zweitliga-Absteiger SV Wehen Wiesbaden. Das ergab die Auslosung am Samstag im Fußball-Museum Dortmund. Gespielt wird in der Brita Arena Wiesbaden.

«Aus meiner Sicht eine tolle Geschichte für die Region Mainz-Wiesbaden. Das Los bedeutet für unsere Fans eine kurze Anreise sowie ein kleines Derby, dass wir so schon lange nicht mehr erlebt haben», sagte Mainz-Sportvorstand Christian Heidel.

Regionalliga-Absteiger TuS Koblenz empfängt den Bundesligisten VfL Wolfsburg. «Wer nach Berlin will, muss jeden schlagen», lautete der trockene Kommentar von Koblenz-Präsident Christian Krey. Mitabsteiger TSV Schott Mainz spielt gegen die SpVgg Greuther Fürth.

Zweitligist SV Elversberg tritt beim Oberligisten VfV 06 Hildesheim an. Liga-Konkurrent 1. FC Kaiserslautern muss zum FC Ingolstadt. Der letztjährige Pokal-Halbfinalist 1. FC Saarbrücken startet daheim gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Spieltermine sind der 16. bis 19. August.

