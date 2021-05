Mainz

Mainz im Derby: Gedanke an Klassenverbleib verdrängen

Der FSV Mainz 05 will vor dem Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt keinen Gedanken an den möglichen vorzeitigen Klassenerhalt verschwenden. „Wir gehen mit diesem Spiel um, wie mit jedem anderen davor“, sagte Trainer Bo Svensson bei einer Online-Pressekonferenz der Rheinhessen am Freitag. Der FSV ist seit acht Spielen in der Fußball-Bundesliga ungeschlagen.