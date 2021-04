Mainz

Mainz hofft auf weitere Punkte für den Klassenverbleib

Der FSV Mainz 05 kann im Spiel beim SV Werder Bremen einen weiteren großen Schritt zum Klassenverbleib machen. Das Team von Trainer Bo Svensson tritt heute in der Fußball-Bundesliga beim zuletzt schwächelnden Tabellennachbarn an. Nach dem jüngst abgesagten Spiel gegen Hertha BSC wegen Corona-Fällen bei den Berlinern hofft der Däne, dass seine Profis nicht aus dem Rhythmus gekommen sind. „Im Training habe ich es nicht so wahrgenommen“, sagte der Coach. Der Tabellen-14. ist seit fünf Spielen ungeschlagen.