Mainz hofft auf Rückkehr des Sturm-Duos Ajorque und Burkardt

Mainz (dpa/lrs). Der FSV Mainz 05 hat das Erreichen des Relegationsplatzes in der Fußball-Bundesliga als realistisches Ziel ausgegeben. Mit einem Erfolg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen Borussia Mönchengladbach könnten die Rheinhessen am 1. FC Köln vorbeiziehen, der den Tabellenführer Bayer Leverkusen am Sonntag zu Gast hat. Der neue Mainzer Trainer Bo Henriksen hat die Begegnung gegen Gladbach zu einem «Endspiel» im Kampf gegen den Abstieg erklärt. Die Borussia hat keines ihrer vergangenen acht Gastspiele gewonnen.

Hoffnungen gibt es bei den Mainzern auf eine Rückkehr der Stürmer Jonathan Burkardt und Ludovic Ajorque. Weiterhin nicht fit ist Kapitän Silvan Widmer. Gesperrt sind Jessic Ngankam nach dem Platzverweis in Leverkusen und Anthony Caci nach seiner fünften Gelben Karte.

