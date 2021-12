Mainz

Mainz gegen Wolfsburg wieder mit Abwehrorganisator Bell

Nach einer kompletten Trainingswoche erhofft sich Chefcoach Bo Svensson am Samstag (15.30 Uhr/Sky) eine Steigerung seines FSV Mainz 05 gegen den VfL Wolfsburg. In den jüngsten Partien der Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Köln (1:1) und in Stuttgart (1:2) habe man gemerkt, dass wegen der Länderspielpause kaum Gelegenheit für Einheiten mit dem gesamten Kader war.