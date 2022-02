Mainz

Mainz gegen Leverkusen ohne personelle Änderungen

Ohne personelle Änderungen geht der FSV Mainz 05 in das Bundesliga-Heimspiel gegen Bayer Leverkusen. Trainer Bo Svensson vertraut in der Partie an diesem Freitag (20.30 Uhr/DAZN) der gleichen Startelf wie in der Vorwoche beim 1:1 in Freiburg. Beim Tabellendritten aus Leverkusen gibt es einen Tausch in der Anfangsformation. Abwehrspieler Jonathan Tah kehrt nach überstandenem Infekt zurück und ersetzt den angeschlagenen Mitchel Bakker.