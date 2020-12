Archivierter Artikel vom 30.05.2020, 03:10 Uhr

Mainz

Mainz gegen Hoffenheim unter Siegzwang

Der FSV Mainz 05 will in seinem vierten Geisterspiel in der Corona-Krise endlich den ersten Sieg landen. Die abstiegsbedrohten Rheinhessen treffen heute (15.30 Uhr/Sky) in der Fußball-Bundesliga auf die TSG 1899 Hoffenheim. Das Hinspiel in Sinsheim hatten die Mainzer im November zum Einstand von Trainer Achim Beierlorzer überraschend mit 5:1 gewonnen. In den vergangenen acht Heimspielen konnte der FSV allerdings nur Schlusslicht SC Paderborn bezwingen.