Mainz

Mainz gegen Bielefeld wieder mit Niakhaté in der Startelf

Trotz des umkämpfen DFB-Pokalsieges nach Verlängerung gegen Arminia Bielefeld (3:2) hat der FSV Mainz 05 vor dem erneuten Aufeinandertreffen bei den Westfalen in der Bundesliga am Samstag (15.30/Sky) keine Personalsorgen. „120 Minuten steckt man nicht so einfach weg, Verletzte haben wir aber nicht“, sagte 05-Trainer Bo Svensson am Freitag. Wegen der großen Kraftanstrengung gehe es darum, Spieler aufzubieten, „die frisch auf dem Platz sind, marschieren und sich nicht schonen“, betonte der Däne.