Mainz

Mainz gegen Augsburg: „Danach ist nichts entschieden“

Trainer Bo Svensson kann im Freitagabendspiel der Fußball-Bundesliga (20.30 Uhr/DAZN) gegen den FC Augsburg beinahe auf den kompletten Kader des FSV Mainz 05 zurückgreifen. Außer dem an der Schulter verletzten Innenverteidiger Jeremiah St. Juste stehen ihm alle Profis zur Verfügung. Der zuletzt beim 1:3 in Dortmund gesperrte Dominik Kohr könnte wieder in die Startelf rücken.