Mainz für zweiwöchige Vorbereitung auf Saison-Neustart

Archivierter Artikel vom 06.05.2020, 18:40 Uhr

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 hat sich gegen eine Fortsetzung der Saison bereits in der nächsten Woche ausgesprochen. „Die Entscheidung, einen geeigneten Zeitpunkt für den Neustart der Saison zu finden, liegt nun bei der DFL. Wir hoffen dabei auch auf eine solidarische Entscheidung in den Ligen, denn wir halten im Sinne eines fairen Wettbewerbs eine mindestens 14-tägige Vorbereitungszeit im Mannschaftstraining für notwendig“, sagte der Vorstandsvorsitzende Stefan Hofmann.

Auf einer Mitgliederversammlung der 36 Profivereine am Donnerstag will die Deutsche Fußball Liga den Starttermin festlegen. Die Politik hatte am Mittwoch die Wiederaufnahme des Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga ab Mitte Mai erlaubt. „Wir sind erleichtert, dass wir ab sofort wieder konkrete sportliche Ziele vor Augen haben“, kommentierte Hofmann die Entscheidung. Die Mainzer werden daher ab sofort das Mannschaftstraining aufnehmen.