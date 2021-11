Mainz fiebert Fastnacht entgegen: Schunkeln am 11.11. mit 2G

Mainz (dpa/lrs). Mit bis zu 7500 Menschen wird an diesem Donnerstag (11.11) in Mainz die „fünfte Jahreszeit“ eingeläutet. Nachdem der Kampagnen-Auftakt am 11.11. um 11.11 Uhr im Jahr 2020 coronabedingt ins Internet verlegt werden musste, können geimpfte und genesene Besucher in diesem Jahr wieder auf dem Schillerplatz gemeinsam schunkeln und singen.

Obwohl die neue Verordnung des Landes Rheinland-Pfalz seit kurzem Veranstaltungen unter freiem Himmel ohne weitere Einschränkungen zulässt, entschied sich der Mainzer Carneval-Verein (MCV) als Veranstalter für die 2G-Regelung: „Der MCV als Veranstalter sieht sich in der Pflicht, in möglichst großem Maße auch auf die Gesundheit seiner Gäste zu achten. Aus diesem Grund hat er sich unabhängig von der neuen Verordnung der Landesregierung für die 2G-Regel entschieden.“

Trotz bundesweit steigender Corona-Zahlen ist der Andrang auf die Veranstaltung auf dem Mainzer Schillerplatz groß. Laut MCV waren bereits zum vergangenen Wochenende mehr als 6500 Tickets zu je fünf Euro verkauft. Die Kapazität war nach Absprache mit der Stadt zuvor um 3000 erhöht worden.

Am 11.11. wird das „Närrische Grundgesetz der Mainzer Fastnacht“ vom Balkon des Osteiner Hofes verlesen. Erstmals ist in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie eine Eintrittskarte erforderlich, zudem wird es rund um den Schillerplatz in der Mainzer Innenstadt Einlasskontrollen für die Impf- oder Genesenennachweise geben.

Im Unterschied zu den beiden anderen rheinischen Karnevalshochburgen Köln und Düsseldorf hat der 11.11. in Mainz noch keine lange Tradition. Die Saal- und Straßenfastnacht beginnt in der rheinland-pfälzischen Landeshauptstadt eigentlich erst mit dem Umzug der Garden am Neujahrstag.

