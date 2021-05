Mainz

Mainz feiert vorzeitigen Ligaverbleib: „Historischer Moment“

Sportvorstand Christian Heidel hat sich nach dem verhinderten Abstieg des FSV Mainz 05 in höchstem Maße erfreut und stolz gezeigt. „Dieser Klassenerhalt ist eine Gemeinschaftsleistung von allen Beteiligten, die die gesamte Rückrunde zusammengehalten haben“, wurde Heidel am Samstagabend auf der Vereinshomepage der 05er zitiert. Nach den Ergebnissen am Samstag steht der Ligaerhalt der Rheinhessen bereits vor der eigenen Partie am 33. Spieltag der Fußball-Bundesliga gegen Borussia Dortmund (Sonntag, 18.00 Uhr) fest.