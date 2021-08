Mainz erwartet in Elversberg ersten Härtetest

Mainz (dpa). Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 erwartet im Pokalspiel am Sonntag (15.30 Uhr) bei der SV Elversberg einen heißen Tanz. Mainz-Coach Bo Svensson stimmt sein Team daher auf einen ersten Härtetest ein. „Bist du einmal nicht auf der Höhe, bist du raus. Es gibt keine zweite Chance“, sagte Svensson am Freitag. „Es geht darum, eine gute Leistung an den Tag zu legen.“

Vor dem Gegner warnte er ausdrücklich. „Das ist eigentlich ein Drittligist. Elversberg ist nur knapp am Aufstieg gescheitert, hat sehr viel Qualität, spielt einen guten Fußball und tritt nicht nur passiv auf, sondern will aktiv gegen den Ball spielen“, sagte der 42-Jährige. Dabei verweist er auf die letzten Vorstellungen der Saarländer. Gegen den 1. FC Köln unterlagen sie nach ausgeglichenem Spiel nur knapp. „Die sind nicht zu unterschätzen, und ich erwarte, dass sie am Sonntag genauso auftreten werden“, sagte Svensson.

Auch aus diesem Grund wird sich die Vorbereitung kaum von der auf ein Bundesligaspiel unterscheiden. „Ich zeige den Jungs die Stärken und Schwächen des Gegners auf und wir versuchen, Lösungen zu finden. Aber einer besonderen Ansprache bedarf es nicht“, sagte Svensson.

Personell kann der Coach aus dem Vollen schöpfen. „Körperlich sieht es bei allen gut aus, allerdings müssen wir noch abwarten, wie lange es bei den später ins Training eingestiegenen Spielern schon reicht, ihr Niveau auf den Platz zu bringen“, sagte er. Das gilt für die EM-Teilnehmer ebenso wie für den in der vorigen Woche verpflichteten Mittelfeldspieler Anton Stach, der direkt von den Olympischen Spielen nach Mainz kam.

Für den Südkoreaner Jae-sung Lee, der nach einer bei der Nationalmannschaft erlittenen Fußverletzung während des Trainingslagers noch weitgehend individuell trainiert hatte, dürfte ein Einsatz ohnehin zu früh kommen.

Zwei Personalien mochte Svensson hingegen noch nicht verraten. Wer die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führen und wer im Tor stehen wird, ist noch offen. „Wir haben viele Führungsspieler, sieben oder acht von ihnen kommen als Kapitän in Frage. Das wird bei mir nicht so hochgehangen“, sagte Svensson, der während der Sommervorbereitung einen gleichberechtigten Zweikampf zwischen Stammkeeper Robin Zentner und U21-Europameister Finn Dahmen ausgerufen hatte.

