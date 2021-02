Mainz

„Mainz bleibt Mainz“: Auch in Coronazeiten

Nur wenige Zuschauer im Saal und eingespielte Lacher vom Band: Auch die traditionelle Fastnachtssendung „Mainz bleibt Mainz“ hat in diesem Jahr der Corona-Pandemie Tribut zollen müssen. Anders als der Mainzer Rosenmontagszug wurde sie aber nicht abgesagt. Bei der am Freitagabend im Ersten ausgestrahlten Sendung traten viele bekannte Gesichter der wohl berühmtesten Fernsehfastnachtssendung in Deutschland auf – mit der gewohnten Mischung aus bissigen politischen Büttenreden, Musik und Nonsens-Beiträgen, in Mainz „Kokolores“ genannt.