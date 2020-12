Mainz bereit für Kaltstart in Köln: Kribbeln ist da

Archivierter Artikel vom 15.05.2020, 14:00 Uhr

Die Profi-Fußballer probieren in der anhaltenden Corona-Krise den Spagat zwischen Abstandsregelung und intensivem Körperkontakt. Für Mainz 05 startet die Mission Klassenerhalt beim 1. FC Köln. Die Wiederholung des Hinspielsieges wäre der erwünschte Start.

Mainz (dpa/lrs). Mit viel Demut, aber auch großer Vorfreude geht der FSV Mainz 05 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Köln in die Fortsetzung der wegen der Corona-Pandemie unterbrochenen Saison der Fußball-Bundesliga. Gut neun Wochen liegen dann zwischen der abgesetzten Partie der Karnevalsclubs im März und der Neuansetzung als Geisterspiel. „Wir freuen uns, wieder unseren Beruf ausüben zu können“, sagte Sport-Vorstand Rouven Schröder am Freitag bei einer virtuellen Pressekonferenz. „Wir wollen gleich unsere beste Leistung abrufen und maximal punkten“, ergänzte Trainer Achim Beierlorzer.

Der gebürtige Franke vertrat zu Saisonbeginn noch die Kölner Farben. Nach elf Spieltagen mit nur sieben Punkten war Schluss und Beierlorzer wechselte in kürzester Zeit nach Mainz, um dort auf Sandro Schwarz zu folgen. Trotz beeindruckender Auftritte stehen die 05er weiter im gefährdeten Terrain der Liga. In Köln drehte sein Nachfolger Markus Gisdol richtig auf und belegt mit dem FC mit 32 Punkten den zehnten Platz.

Das sind die Fakten. Doch zählen die zum Neustart der Liga nach zwei Monaten Corona-Pause? Erst Fithalten im Home-Office, dann Rückkehr auf den Platz und üben in Kleingruppen. Ganze neun Trainingseinheiten blieben Beierlorzer und seinen Profis im wieder möglichen Mannschaftstraining zur Vorbereitung. Ein internes Testspiel wurde absolviert. „Alles ist anders, wenn auch mittlerweile ein wenig gewöhnt“, sagte Beierlorzer, der gleich nach der Pressekonferenz wieder ins Quarantäne-Hotel am Mainzer Volkspark einrückte.

Das strenge Corona-Konzept der DFL setzen die Mainzer konsequent um. Regelmäßige Tests blieben bisher negativ. Vor der Abreise in zwei Busse nach Köln wird die 05-Delegation noch einmal untersucht. Praktisch bis zum Anpfiff in der leeren Kölner Arena gelten die Abstands- und Hygieneregelungen. Das verlangt Konzentration der Profis, die erst spät den Fokus auf die Arbeit legen können. „Deshalb ist Mentalität gefragt, jeder muss sich auf seine Leistung fokussieren und den Kampf Mann gegen Mann annehmen“, betonte Beierlorzer, der seine Rückkehr gern im vollen Stadion erlebt hätte.

Zumindest personell kann der Mainzer Coach aus dem Vollen schöpfen. Es fehlen Stürmer Jean-Philippe Mateta (Gelb-Rot) und der verletzte Torhüter Robin Zentner. „Ich habe 28 fitte Feldspieler“, erklärte Beierlorzer, der sich weder zum Kader noch zur taktischen Ausrichtung äußern wollte. „Dazu sage ich nichts. Jeder fordert aber auf dem Platz seinen Einsatz“, bekräftigte der 05-Coach. Schröder bezeichnete seine Eindrücke aus dem Training als „totel überzeugend“. Die Leistungsdichte sei hoch.

Beierlorzer kann sich mit der neuen Auswechselregelung anfreunden. „Angesichts der kurzen Vorbereitung und der hohen Belastung macht das durchaus Sinn.“ Noch keine Meinung gibt es zur angedachten Abstiegsregelung im Fall eines Saisonabbruchs. „Wir wollen die Saison zu Ende spielen. Das ist unser erklärtes Ziel. Wir Mainzer tun alles, damit das gelingt“, sagte Sportchef Schröder, der die Partie in Köln von der Tribüne aus verfolgen wird.