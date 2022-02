Mainz

Mainz beim Tabellennachbarn Union: „Keine einfache Aufgabe“

Trotz der Misere beim 1. FC Union Berlin will der FSV Mainz 05 nicht leichtfertig an seine nächste Aufgabe in der Fußball-Bundesliga herangehen. „Das wird keine einfache Aufgabe. Wenn wir dort gewinnen wollen, müssen wir die wenigen Möglichkeiten, die der Gegner uns bietet, effektiv nutzen“, warnte Trainer Bo Svensson vor dem Spiel zwischen dem Tabellenachten und -neunten am Samstag (15.30 Uhr/Sky).