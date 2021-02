Mainz

Mainz baut Carsharing-Angebot aus

Mit 50 neuen Standorten will die Stadt Mainz das Carsharing-Angebot von April an vorantreiben. Wie Verkehrsdezernentin Katrin Eder (Grüne) am Donnerstag mitteilte, gehören zu jeder Station zwei Autos. Sie ließen sich im Voraus buchen und könnten an den jeweiligen Station zurückzugeben werden. Auf diese Weise wüssten Nutzer immer genau, wo sie ein Fahrzeug finden können.