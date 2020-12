Archivierter Artikel vom 06.06.2020, 01:40 Uhr

Mainz 05 will in Frankfurt sportliche Wende einleiten

Frankfurt/Main (dpa/lrs) – Nach fünf sieglosen Spielen in Serie will der FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby bei Eintracht Frankfurt die sportliche Wende einleiten. In der Partie am heutigen Samstag benötigt der Tabellen-15. der Fußball-Bundesliga dringend ein Erfolgserlebnis, um nicht noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Trainer Achim Beierlorzer muss auf den wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Defensivspieler Ridle Baku verzichten. Dafür steht Abwehrmann Jeremiah St. Juste wieder zur Verfügung.