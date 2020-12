Archivierter Artikel vom 24.10.2020, 02:40 Uhr

Mainz

Mainz 05 will gegen Gladbach punkten

Der Bundesliga-Tabellenletzte FSV Mainz 05 will nach vier Niederlagen am Samstag gegen Borussia Mönchengladbach (15.30 Uhr/Sky) die sportliche Krise eindämmen. Allerdings konnten die Mainzer gegen den Champions-League-Starter vom Niederrhein, der am Mittwoch bei Inter Mailand immerhin ein 2:2 erreichte, keines der vergangenen acht Spiele gewinnen.