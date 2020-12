Archivierter Artikel vom 12.06.2020, 13:50 Uhr

Mainz

Mainz 05 will gegen Augsburg nächsten Sieg

Der FSV Mainz 05 peilt am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FC Augsburg den nächsten Sieg im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga an. „Das wird ein absolutes Duell. Wir werden alles reinschmeißen, denn wir können sehr viel erreichen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Freitag in einer Video-Pressekonferenz. Die Rheinhessen haben als Tabellen-15. 31 Punkte und könnten an den Augsburgern (31/13. Platz) mit einem Erfolg vorbeiziehen.