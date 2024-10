Mainz

Bundesliga

Mainz 05 vor kniffliger Aufgabe bei St. Pauli

Von dpa/lrs

i Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - 1. FC Heidenheim, 5. Spieltag, Mewa Arena. der Mainzer Trainer Bo Henriksen vor dem Spiel. (zu dpa: «Mainz 05 vor kniffliger Aufgabe bei St. Pauli») Foto: Thomas Frey/DPA

In Hamburg dürfen sich die Rheinhessen keine Niederlage leisten, um nicht früh in der Saison in den Abstiegskampf zu geraten.