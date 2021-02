Mainz

Mainz 05 verschiebt Mitgliederversammlung

Wegen „nicht klar definierter Aussagen“ in der Vereinssatzung verschiebt Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 seine Mitgliederversammlung. Diese sollte mit Wahlen zum Vereinsvorsitz und zum Aufsichtsrat ursprünglich am 9. Februar durchgeführt werden. Unklarheiten entstanden nun in Zusammenhang mit der Anzahl der zugelassenen Bewerber durch die Wahlkommission.