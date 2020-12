Archivierter Artikel vom 22.08.2020, 17:30 Uhr

Mainz

Mainz 05 verliert Testspiel gegen SV Sandhausen

Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 hat ein Testspiel gegen den SV Sandhausen mit 0:1 (0:1) verloren. Daniel Keita-Ruel traf am Samstag in der 42. Minute per Handelfmeter für den Zweitligisten. Bei dem Test über zweimal 60 Minuten ließen die Hausherren vor 200 Zuschauern zahlreiche hochkarätige Chancen ungenutzt. Phillipp Mwene (80.) traf nur die Latte, den Nachschuss von Marlon Mustapha parierte Sandhausens Torwart Rick Wulle stark.