Mainz 05 verleiht Ajorque nach Brest

Ludovic Ajorque spielt in der kommenden Saison auf Leihbasis bei Stade Brest.

Mainz (dpa). Ludovic Ajorque wird den FSV Mainz 05 nach nur eineinhalb Jahren wieder verlassen. Wie der Fußball-Bundesligist auf X (vormals Twitter) bekanntgab, schließt sich der 30 Jahre alte Stürmer Stade Brest an. Der Vorjahresdritte der französischen Ligue 1 leiht Ajorque zunächst aus, sicherte sich aber zusätzlich eine Kaufoption.

«Ludovic Ajorque ist mit dem Wunsch nach Veränderung auf uns zugekommen und diesem haben wir, nach reiflicher Überlegung entsprochen. Wir danken Ludo, den wir hier nicht nur als guten Fußballer, sondern auch als feinen Menschen kennengelernt haben, von Herzen für seinen Einsatz und seine Tore für Mainz 05 und wünschen ihm für seine Zeit in Brest alles erdenklich Gute», sagte Sportvorstand Christian Heidel.

Der gebürtig aus Reunion stammende Franzose war im Januar 2023 zu den Rheinhessen gewechselt und schaffte auf Anhieb den Sprung ins Team. Bis auf das Saisonfinale, wo er gelbgesperrt fehlte, stand der 1,96 Meter große Angreifer in allen Partien auf dem Platz. In der abgelaufenen Saison wurden seine Einsätze in der Startformation seltener.

«Die Zeit bei Mainz 05 war wirklich eine tolle Erfahrung für mich und meine Familie. Ich war sehr glücklich, Teil dieses Vereins zu sein und werde mich nur an die guten Zeiten erinnern. Danke für alles, ich wünsche allen 05ern das Beste», sagte Ajorque bei seinem Abschied.