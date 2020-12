Archivierter Artikel vom 22.07.2020, 11:50 Uhr

Mainz

Mainz 05 trauert um ehemaligen Vizepräsidenten Arens

Fußball-Bundesligist 1. FSV Mainz 05 trauert um sein Ehrenmitglied Peter Arens. Wie der Verein am Mittwoch mitteilte, ist der ehemalige Vizepräsident am Dienstag im Alter von 83 Jahren gestorben. Arens gehörte dem Vorstand 37 Jahre an. Als Leiter der Lizenzspielerabteilung habe er in den Jahren vor dem Engagement von Ex-Manager Christian Heidel die Transfers für den Verein abgewickelt, hieß es in der Mitteilung. Arens sei 2017 aus dem Vereinsvorstand ausgeschieden.