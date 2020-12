Archivierter Artikel vom 17.03.2020, 18:50 Uhr

Mainz

Mainz 05 setzt Trainingsbetrieb für unbestimmte Zeit aus

Die Profis des FSV Mainz 05 halten sich vorerst nur noch in Heimarbeit fit. Der Fußball-Bundesligist setzte am Dienstag den geregelten Trainingsbetrieb für unbestimmte Zeit aus. „Eine Umstellung auf individuelles Training im heimischen Umfeld ist unserer Ansicht nach durch die Entwicklungen der vergangenen Tage in Bezug auf das Coronavirus wichtig und richtig“, begründete FSV-Trainer Achim Beierlorzer die Maßnahme. Der 52-Jährige kündigte zugleich an: „Natürlich bleiben sowohl Trainerstab als auch medizinische Abteilung weiter im engen Austausch mit unseren Spielern.“