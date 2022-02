Mainz

Mainz 05 ohne Personalsorgen vor Hoffenheim-Spiel

Trainer Bo Svensson steht für das Bundesligaspiel des FSV Mainz 05 gegen die TSG 1899 Hoffenheim der komplette Kader zur Verfügung. Möglicherweise rückt sogar der niederländische Neuzugang Delano Burgzorg nach nur einer Trainingswoche in das Aufgebot für die Partie an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky). „Ich habe ihn beobachtet und sehe schon, dass er uns helfen kann“, sagte Svensson am Donnerstag. Ganz sicher wieder im Kader stehen wird Dominik Kohr, der verletzungsbedingt seit zweieinhalb Monaten nicht mehr im Einsatz war. „Er ist für uns ein so wichtiger Spieler, dass er in dem Zustand, in dem er jetzt ist, in den Kader gehört“, betonte Svensson.