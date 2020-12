Mainz

Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Öztunali verzichten

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 muss für den Rest des Jahres auf Mittelfeldspieler Levin Öztunali verzichten. Der 24-Jährige zog sich am Sonntagabend beim 1:1 gegen die TSG Hoffenheim eine „strukturelle Muskelverletznug“ im rechten Oberschenkel zu, wie die Rheinhessen am Montag mitteilten. Öztunali wurde vorher an der Mainzer Universitätsmedizin untersucht. Trainer Jan-Moritz Lichte muss damit wohl vier bis sechs Wochen auf Öztunali, der zuletzt gesetzt war, verzichten.