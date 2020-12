Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 15:00 Uhr

Mainz

Mainz 05: Mitgliederversammlung im Stadion nicht möglich

Wegen der hohen Corona-Inzidenzen darf der FSV Mainz 05 seine Mitgliederversammlung am kommenden Dienstag nicht wie geplant als Präsenzveranstaltung in der Opel Arena veranstalten. Dies hat die Stadt entschieden, teilte der Fußball-Bundesligist am Dienstag mit. Wenn möglich, soll für die Versammlung mit Präsenz von Mitgliedern und Clubführung ein neuer Termin gefunden, sobald es die Pandemielage wieder zulasse. Die Mitglieder des Aufsichtsrates bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Die ursprünglich von der Wahlkommission zur Wahl des Aufsichtsrates zugelassenen Bewerber seien bereits informiert worden.