Mainz 05 in Bremen: Weiter im Rhythmus nach Hertha-Absage?

Trainer Bo Svensson hofft, dass das abgesagte Spiel gegen Hertha BSC den FSV Mainz nicht aus dem Rhythmus gebracht hat. „Wir werden es sehen. Im Training habe ich es nicht so wahrgenommen“, sagte der Däne vor der Bundesliga-Partie der Rheinhessen am Mittwoch bei Werder Bremen (20.30 Uhr/Sky). „Wir wissen, dass wir zurzeit in keiner normalen Welt leben, und wir haben gelernt, den Fokus nur auf Sachen zu richten, die in unserer eigenen Hand liegen. Deshalb versuchen wir uns bestmöglich auf Werder vorzubereiten.“