Archivierter Artikel vom 04.06.2020, 13:20 Uhr

Mainz

Mainz 05 im Rhein-Main-Derby unter Siegzwang

Der FSV Mainz 05 will im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga ausgerechnet im brisanten Rhein-Main-Derby am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Eintracht Frankfurt ein Zeichen setzen. „Wir haben positive Erinnerungen. Wir müssen all unsere Energie auf den Platz bringen, an die eigene Stärke glauben und die Punkte holen“, sagte Trainer Achim Beierlorzer am Donnerstag bei der virtuellen Spieltags-Pressekonferenz.