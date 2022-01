Mainz

Mainz 05 gegen Bochum: Diesmal im Pokal-Achtelfinale

Der FSV Mainz 05 fordert nur drei Tage nach dem 1:0-Sieg gegen den VfL Bochum in der Fußball-Bundesliga den Aufsteiger im DFB-Pokal heraus. Die Mannschaft von Trainer Bo Svensson muss in der Achtelfinal-Partie heute (20.45/Sky) allerdings in Bochum antreten. „Es wäre eine große Sache, unter die letzten Acht zu kommen. Aber davor müssen wir ein schwieriges Auswärtsspiel bestreiten“, sagte der dänische Coach.