Mainz 05 bei Svensson-Premiere mit drei Neuen in Startelf

Mit drei Neuen in der Startelf geht Bo Svensson seine Bundesliga-Premiere als Cheftrainer des FSV Mainz 05 im Rhein-Main-Derby gegen Eintracht Frankfurt an. Torwart Robin Zentner, Innenverteidiger Moussa Niakhaté und Kevin Stöger rücken in der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) für Finn Dahmen, Phillipp Mwene und Edimilson Fernandes in die Anfangsformation des Tabellenvorletzten.