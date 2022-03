Mainz

Bundesliga

Mainz 05 absolviert Saisonvorbereitung in Deutschland

Der FSV Mainz 05 wird sich in Deutschland auf die kommende Saison in der Fußball-Bundesliga vorbereiten. Die Rheinhessen absolvieren ihr diesjähriges Sommertrainingslager vom 13. bis 20. Juli im bayerischen Grassau am Chiemsee. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. In Grassau waren die Mainzer bereits 2003, 2017 und 2019 zu Gast.