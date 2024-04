Magdeburg erarbeitet sich torloses Unentschieden

Foto: Silas Schueller/DeFodi Images/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Magdeburg (dpa). Der 1. FC Magdeburg tritt in der 2. Fußball-Bundesliga weiter auf der Stelle. Vor 8864 Zuschauern kamen die Elbestädter am Samstagnachmittag bei der SV Elversberg nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Dabei steigerten sich die Magdeburger nach der Halbzeit zwar deutlich in der Offensive – hatten dafür aber vor der Pause auch gar nichts zustande gebracht. Mit 32 Punkten liegt der FCM vorerst auf Tabellenrang 12, zwei Punkte vor Relegationsplatz 16.

Nach der jüngsten Heimniederlage gegen Hannover 96 wechselt Cheftrainer Christian Titz doppelt: Leon Bell Bell und Herbert Bockhorn ersetzen den gelb-gesperrten Mohammed El Hankouri und Jason Ceka (Bank). An der Spielausrichtung ließ der Trainer nicht rütteln, hatte in der abgelaufenen Woche das Spielsystem immer wieder verteidigt. Auch gegen Elversberg sollte die Mannschaft insgesamt den Gegner aus Drucksituationen heraus überspielen.

Die SV Elversberg presste nicht ganz so aggressiv wie Hannover in der Vorwoche, schaltete aber nach Ballgewinnen schnell um und wurde durch Paul Wanner (5.) erstmals gefährlich. Magdeburg gelang es nur selten, den Ball in die gefährliche Zone zu bewegen und so blieben Strafraumszenen insgesamt Mangelware. So stand zur Pause keinem Magdeburger Abschluss aufs Elversberger Tor auch nur ein Schuss auf den Magdeburger Kasten gegenüber. Immerhin hatten die Elbestädter mal wieder eine Halbzeit ohne Gegentor überstanden – doch der Laufbereitschaft in der Defensive stand komplette Harmlosigkeit im Angriff gegenüber.

Mit dem dribbelstarken Tatsuya Ito sollte in der zweiten Halbzeit mehr offensiver Ballbesitz gelingen – und nach einem Schuss von Silas Gnaka (50.) hätte der Japaner beinahe zur Führung abgestaubt. Kurz darauf scheiterten Wanner (52.) und Luca Schnellbacher (56.) an Dominik Reimann im FCM-Tor. Elversberg stand inzwischen höher und der FCM verfiel in alte Muster: Frühe Ballverluste und ungenaues Pass-Spiel. Nur wenn der FCM Tempo ins eigene Spiel bekam, wurde er gefährlich: Itos Abschluss (64.) wurde zur Ecke geklärt, Bryan Teixeira scheiterte an Niclas Kristof (69.). Die besseren Chancen in einem nun spannenderen Spiel hatten weiter die Gastgeber: Schnellbacher (74.) schoss aus zwölf Metern frei neben das Tor.

Magdeburg hatte sich nach der Pause zwar offensiv gesteigert, blieb aber insgesamt in seinen Aktionen zu ungenau und unentschlossen. Zwar wies die Statistik am Ende mehr Chancen und mehr Torgefahr für den FCM auf, aber die Leistung war über neunzig Minuten gesehen einfach zu dürftig. Positiv dürfte allein sein, dass der Club nach zehn Treffern in den vorangegangenen zwei Partien diesmal kein Gegentor kassierte.

