Offenbach

Mäßig kaltes und zunächst meist trockenes Wetter

In Rheinland-Pfalz und im Saarland ist es in den kommenden Tagen mäßig kalt und zunächst meist trocken. Am Mittwoch regnet es nur vereinzelt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen in Offenbach mitteilte. Die Höchstwerte liegen bei ein bis vier Grad, im Bergland bei minus ein bis ein Grad.